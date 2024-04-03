Экономист Кудрявцев спрогнозировал усиление кризиса в Израиле

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Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев заявил, что начавшийся уже кризис в экономике и обществе Израиля будет лишь усиливаться.
«Израиль долгие годы жил за счет репатриантов. Теперь ехать в Израиль многие побоятся. Также будут снижаться инвестиции, потому что деньги любят тишину, а в Израиле стреляют. Продолжится отток населения — особенно среди тех, кто приехал в последние годы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.
А эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов высказал мнение о том, что удар Израиля по консульству Ирана не приведёт Тель-Авив ни к чему хорошему.
«Уничтожением высокопоставленных иранских генералов проблему он для себя не решает, а только усугубляет. Пустили на ветер многомесячные усилия своих американских стратегических союзников. За это может прилететь более серьёзно, чем даже ожидаемый ответ от Ирана. Поэтому всё очень может быть для Израиля печально», — прокомментировал в беседе с RT Балмасов.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.
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Мелисса Тимофеева