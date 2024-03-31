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Нетаньяху: Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге сектора Газа

31 марта 2024, 20:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом Нетаньяху сообщил на пресс-конференции.
По словам премьер-министра, страна делает все необходимое для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки грузов с гражданской помощью. Нетаньяху подчеркнул, что при любой ситуации армия Израиля войдет в Рафах и уничтожит оставшиеся батальоны ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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#операция
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#человек
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Россия потребовала от Украины арестовать причастных к теракту в «Крокусе»
МИД: РФ потребовала от Украины арестовать причастных к нападению в «Крокусе»
31 марта 2024, 19:24

Фото: iStock/vlad_karavaev

МИД РФ передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в число требований также входит арест главы СБУ Василия Малюка, который ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. В заявлении ведомства уточняется, что события в «Крокусе» — это далеко не первый пример террористических атак против РФ, при этом все следы нападения указывают на киевский режим.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#мид рф
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Глава BSI Платтнер: Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам
31 марта 2024, 19:20

Фото: iStock/welcomia

Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер заявила, что страна на текущий момент «не готова противостоять киберугрозам». Об этом сообщает Tagesspiegel.
По словам Платтнер, для предотвращения кибератак правительство должно «действовать с первой секунды» и представлять общую картину положения. Она также заявила о необходимости создания кризисных групп.

Однако Платтнер отметила, что на сегодняшний день такая координация действия в государстве не отработана. Глава ведомства заключила, что не должно быть необходимости «звонить друг другу 16 раз» с целью узнать, что и на какой территории государства сейчас происходит.

Отметим, что ​в Германии также имеются проблемы со сферой экономики. Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти.

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#экономика
#правительство
#германия
#фрг
#рф
#кибербезопасность
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Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка
31 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста. Об этом сообщается на сайте в МИД РФ.
Ранее, 25 марта, Малюк признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Также он раскрыл детали организации других террористических актов на территории России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство передало украинским властям требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц.

Отмечается, что требование находится в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).

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#россия
#украина
#сбу
#арест
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В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины
El País: экономика ФРГ и ЕС на краю пропасти из-за Украины и санкций против РФ
31 марта 2024, 16:36

Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти, передает El País.
По мнению Мюнхау, промышленный спад и урезание средств на поддержку бизнеса в угоду помощи украинской стороне поставили европейскую экономику в бедственное положение. Журналист отметил, что немецкий кризис бюджета постепенно перерастает в европейский, поскольку происходит экономическая интеграция соседей ФРГ в Центральной и Восточной Европе.

Мюнхау отметил и зависимость Европейского союза от взносов Берлина в бюджет организации. Ранее немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. По данным исследования, потери составили более 200 миллиардов евро.

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#экономика
#фрг
#евросоюз
#журналист
#бюджет
#кризис
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Стало известно, где может начаться Третья мировая война
«Царьград»: Третья мировая война может начаться в Тихом океане
31 марта 2024, 16:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Командующий индо-тихоокеанским флотом США Сэм Папаро пригрозил Китаю началом войны в случае, если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин.
Речь идёт о реализации пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. Согласно ей, нападение на одну из сторон приравнивается к нападению на вторую.

Эксперт Руслан Карманов в своём Telegram-канале «Китайский свяZноj» подчеркнул, что риск эскалации в регионе постоянно растёт. Так, столкновения между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море происходят ежедневно. Это может привести к гибели военных, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт.

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла убеждён, что США загоняют себя в безвыходную ситуацию в противостоянии с Китаем, который уже сместил Америку, став первой экономикой мира.

«То есть пусть лучше мировая война начнётся в Тихом океане, чем США будут постепенно, но без всяких шансов терять своё лидерство и влияние», – подчеркнул эксперт.
В настоящее время сложно спрогнозировать, чем обернётся заявление американского командующего индо-тихоокеанским флотом. Однако, в случае начала конфликта, стороны вряд ли сразу начнут использовать ядерное оружие, заключил Перла.

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#война
#сша
#китай
#флот
#конфликт
#ядерное
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«Был вынужден отречься от трона»: Пушков напомнил о последнем похождении французов на РФ
Пушков напомнил Макрону, что после вторжения Наполеона русские взяли Париж
31 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/klenger

После того, как Наполеон отправил свои войска против России, ему пришлось отречься от трона, напомнил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что французская армия была в дребезги разгромлена, а название белорусской реки Березна, на которой происходили самые кровопролитные бои, во французском языке стало синонимом страшной катастрофы.

Пушков также напомнил французскому президенту, что после поражения в войне с Россией Наполеон Бонапарт был вынужден отречься от трона.

Напомним, ранее Макрон вызвал громкий международный скандал, заявив, что лидеры европейский стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. После этих слов все коллеги Макрона поспешили откреститься от участия в этом обсуждении и заявили, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#эммануэль макрон
#армия
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Оборона НАТО не распространяется на штат Гавайи, сообщили в США
CNN: на штат Гавайи не распространяется статья об обороне Договора НАТО
31 марта 2024, 15:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В случае нападения на американский штат Гавайи, пятая статья Договора НАТО 1949 года о коллективной обороне не будет автоматически задействована. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в Договоре говорится об обороне территорий в Европе и Северной Америке, а штат Гавайи находится в Тихом океане, то есть не входит в эти границы. Он стал полноценным штатом США только спустя 10 лет после подписания документа о создании Североатлантического альянса, а именно, в 1959 году.

При этом неназванный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что в четвёртой статье Договора указывается, что стороны всегда будут консультироваться между собой, если по мнению одной из них её территориальная целостность, безопасность или политическая независимость окажутся под угрозой. Под это положение, по мнению политика, входят и Гавайи.

При этом вряд ли стоит ждать изменения текста Договора, поскольку у других стран также появились территории в регионах за пределами Северной Атлантики.

Эксперт аналитического центра Pacific Forum Джон Хемингс в эфире телеканала напомнил, что в Гавайях находится база США Перл-Харбор. В случае конфликта с Китаем из-за эскалации на Тайване, она может оказаться под ударом.

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#нато
#сша
#политика
#безопасность
#договор
#оборона
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Стало известно, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине
РБК сообщил, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине
31 марта 2024, 14:45

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. О том, как это повлияет на политическую ситуацию в стране пишет РБК.
Согласно украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. При этом полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского истекают 20 мая.

Решение об отмене выборов раскритиковали как украинские, так и западные политики. Одни призывают продолжить демократический процесс и провести голосование. Другие, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Госдепа США, заявляют, что решение должны принимать украинские граждане.

Сам Зеленский ранее поставил несколько условий, при которых проведение выборов на Украине может быть реализовано. К ним относятся изменения в законодательстве, финансовая поддержка и международное наблюдение. Однако спустя время после этого заявления Зеленский подчеркнул, что власти действуют исключительно по актуальным законам, поэтому выборы проводиться не будут.

Российские власти, тем временем, задаются вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал на нелегитимность Зеленского с 21 мая. А глава МИД РФ Сергей Лавров призывал дождаться этой даты, поскольку тогда России, возможно, не придётся ничего признавать.

В настоящее время невозможно спрогнозировать, как перенос президентских выборов повлияет на переговоры с Россией, отметил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

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#украина
#политика
#выборы
#президент
#владимир зеленский
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Европа пошла на необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага
Advance: ЕС пошёл на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага
31 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/sinonimas

Европа сделала необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага. Об этом сообщает издание Advance.
Отмечается, что европейские политики любой ценой пытались превратить Россию в угрозу своей безопасности и жизни. Однако конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы.

В результате Евросоюз разрушил надежды на стратегическую независимость, поскольку теперь он уже не является вассалом США, а его статус значительно понизился.

В статье отмечается, что Европу ждут колоссальные изменения в случае, если она не осознает проигрыш в украинском конфликте. Европейские страны войдут под контроль по-настоящему тёмных сил, которыми являются не россияне.

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#европа
#россия
#конфликт
#украина
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