Нетаньяху: Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге сектора Газа

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом Нетаньяху сообщил на пресс-конференции.
По словам премьер-министра, страна делает все необходимое для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки грузов с гражданской помощью. Нетаньяху подчеркнул, что при любой ситуации армия Израиля войдет в Рафах и уничтожит оставшиеся батальоны ХАМАС.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера.
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Екатерина Коршунова