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Экономист Межевич призвал премьера Японии вести себя скромнее

Фото: iStock/Ruma Aktar

Антироссийские инициативы Японии вызваны отсутствием экономических успехов. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.



Напомним, премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник, посвященный победе СССР над Японией, который установлен в Хабаровске. Одновременно с этим японский профессор Тэцуо Арима написал, что удар по Хиросиме и Нагасаки США нанесли из-за политики СССР.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что на сегодняшний день у Японии нет шансов на победу над США, Россией, Китаем или Северной Кореей.

«Поэтому я бы на месте Японии, японских милитаристов, японской сумасшедшей женщины — премьер-министра, вел себя немного скромнее. Дело в том, что у Японии в этой солнечной системе друзей нет», — подчеркнул Межевич.

По его словам, в Японии нет экономического роста на протяжении последних 20 лет. А их выдающиеся технические достижения, которые вызвали «дикую панику в США», остались в 60–70-х годах прошлого века, добавил экономист. Когда реальных успехов нет, начинаются подобные инициативы. При этом выводы японского историка Межевич назвал «пропагандистским штампом», который озвучивали в США еще в конце 50-х годов.
Элина Позднякова

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