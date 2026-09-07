07 сентября 2026, 21:27

Фото: iStock/Ruma Aktar

Антироссийские инициативы Японии вызваны отсутствием экономических успехов. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.





Напомним, премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник, посвященный победе СССР над Японией, который установлен в Хабаровске. Одновременно с этим японский профессор Тэцуо Арима написал, что удар по Хиросиме и Нагасаки США нанесли из-за политики СССР.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что на сегодняшний день у Японии нет шансов на победу над США, Россией, Китаем или Северной Кореей.





«Поэтому я бы на месте Японии, японских милитаристов, японской сумасшедшей женщины — премьер-министра, вел себя немного скромнее. Дело в том, что у Японии в этой солнечной системе друзей нет», — подчеркнул Межевич.