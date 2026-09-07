Экономист Межевич призвал премьера Японии вести себя скромнее
Антироссийские инициативы Японии вызваны отсутствием экономических успехов. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.
Напомним, премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник, посвященный победе СССР над Японией, который установлен в Хабаровске. Одновременно с этим японский профессор Тэцуо Арима написал, что удар по Хиросиме и Нагасаки США нанесли из-за политики СССР.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что на сегодняшний день у Японии нет шансов на победу над США, Россией, Китаем или Северной Кореей.
«Поэтому я бы на месте Японии, японских милитаристов, японской сумасшедшей женщины — премьер-министра, вел себя немного скромнее. Дело в том, что у Японии в этой солнечной системе друзей нет», — подчеркнул Межевич.
По его словам, в Японии нет экономического роста на протяжении последних 20 лет. А их выдающиеся технические достижения, которые вызвали «дикую панику в США», остались в 60–70-х годах прошлого века, добавил экономист. Когда реальных успехов нет, начинаются подобные инициативы. При этом выводы японского историка Межевич назвал «пропагандистским штампом», который озвучивали в США еще в конце 50-х годов.