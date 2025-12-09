Выяснилось, что Япония отказалась использовать активы России для кредита Украине
Япония отказалась использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине, сославшись на юридические препятствия. Об этом пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на осведомленные источники в ЕС.
Согласно материалу, в Токио твердо обозначили свою позицию, когда им поступило предложение от Евросоюза. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования активов РФ из-за правовых сложностей.
«Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине», — поясняет Politico.Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и Украина не могут и дальше затягивать вопрос изъятия активов РФ. При этом 5 декабря премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер называл три условия их использования, без которых его страна никогда не согласится такую операцию.