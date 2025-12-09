Выяснилось, что Япония отказалась использовать активы России для кредита Украине

09 декабря 2025, 04:31

Politico: Япония отказалась использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Япония отказалась использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине, сославшись на юридические препятствия. Об этом пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на осведомленные источники в ЕС.





Согласно материалу, в Токио твердо обозначили свою позицию, когда им поступило предложение от Евросоюза. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования активов РФ из-за правовых сложностей.





«Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине», — поясняет Politico.