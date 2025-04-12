В США продлили чрезвычайное положение

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Режим чрезвычайного положения в США продлил президент Дональд Трамп, причиной указаны якобы вредоносные действия российского правительства.
«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сказано в документе.
Уточняется, что документ должен быть опубликован в грядущий понедельник, 14 апреля. Отмечено, что бывший хозяин Белого дома Джо Байден ввел чрезвычайное положение указом 14024 от 15 апреля 2021 года, заблокировав российскую собственность и введя ограничения в отношении России.
В перечне действий, якобы совершаемых российским правительством, указаны попытки подрыва проведения демократических выборов в США, оказание влияния на правительства других государств и кибердеятельность.
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Никита Кротов