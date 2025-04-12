«Истинный правитель Европы и Запада»: раскрыта цель торговых войн Трампа

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп развязал торговые войны, чтобы показать, что он является истинным правителем Европы и всего Запада. Об этом заявил научрук АНО «Центр этнических и международных исследований», историк Антон Бредихин. По его мнению, американский лидер решил доказать, что сделает Америку великой снова.
«И они будут наказаны до тех пор, пока каждый из них не покается в своих грехах и не станет говорить о том, что Трамп самый великий, самый могучий, что Трамп — истинный правитель всей Европы и всего Западного мира. И только после этого могут быть сняты торговые ограничения и барьеры, и вновь нормализованы отношения между сторонами», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, решившего инициировать обсуждение об использовании французского «ядерного зонтика» для защиты всего Евросоюза. В беседе с RT аналитик отметил, что у французского лидера, видимо, какие-то проблемы со здоровьем. Он также напомнил, что это далеко не первое заявление Макрона об эскалации конфликта с Москвой, против чего протестуют и сами французы.
«У него что-то не в порядке со здоровьем. Делая заявление о том, что Россия, дескать, представляет собой ядерную угрозу и Франция готова взять под свою опеку весь Евросоюз. И вообще, в принципе сейчас Эммануэль Макрон допускает слишком много весьма противоречивых высказываний», — заметил политолог.Читайте также:
Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии
Стало известно о болевой точке Трампа в торговой войне с КНР
Переговоры с Путиным в Петербурге: зачем на самом деле Стив Уиткофф прилетел в РФ 11 апреля
Данил Пономарев