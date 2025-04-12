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«Истинный правитель Европы и Запада»: раскрыта цель торговых войн Трампа

Политолог Бредихин: Трамп начал торговые войны, чтобы доказать господство Западу
Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп развязал торговые войны, чтобы показать, что он является истинным правителем Европы и всего Запада. Об этом заявил научрук АНО «Центр этнических и международных исследований», историк Антон Бредихин. По его мнению, американский лидер решил доказать, что сделает Америку великой снова.
«И они будут наказаны до тех пор, пока каждый из них не покается в своих грехах и не станет говорить о том, что Трамп самый великий, самый могучий, что Трамп — истинный правитель всей Европы и всего Западного мира. И только после этого могут быть сняты торговые ограничения и барьеры, и вновь нормализованы отношения между сторонами», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, решившего инициировать обсуждение об использовании французского «ядерного зонтика» для защиты всего Евросоюза. В беседе с RT аналитик отметил, что у французского лидера, видимо, какие-то проблемы со здоровьем. Он также напомнил, что это далеко не первое заявление Макрона об эскалации конфликта с Москвой, против чего протестуют и сами французы.
«У него что-то не в порядке со здоровьем. Делая заявление о том, что Россия, дескать, представляет собой ядерную угрозу и Франция готова взять под свою опеку весь Евросоюз. И вообще, в принципе сейчас Эммануэль Макрон допускает слишком много весьма противоречивых высказываний», — заметил политолог.
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Артиллеристы «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
12 апреля 2025, 15:51

Фото: iStock/aapsky

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Удар по позиции врага нанес расчет гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии.
«Орудия «Мста-Б», корректируемые операторами беспилотников, играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск, нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций, контрбатарейной борьбе и уничтожении скоплений личного состава ВСУ», — передают argumenti.ru сообщение МО РФ.
Вместе с тем украинский военнопленный Денис Деркач рассказал, на что приходится идти командованию ВСУ из-за больших потерь на фронте. В беседе с RT украинец поделился, что киевский режим мобилизует непригодных к воинской службе. Его самого поймали в Славянске, увезли на полигон, где на боевую подготовку потратили лишь неделю, а после отправили на передовую. По его словам, из 150 человек лишь 15 были пригодны, остальные страдали хроническими заболеваниями.
«Двоих три раза в день хватала эпилепсия. Им оказывают первую помощь и все равно потом оставляют. Говорят, что не хватает людей на фронте», — рассказал пленный.
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Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии
12 апреля 2025, 15:12

Слева направо: Юрий Ушаков и Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Главный российский дипломат Сергей Лавров одобрил определение его «рок-звездой» дипломатии. Глава МИД РФ подчеркнул, что в этой оценке нет ничего плохого.
«Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет», — сказал Лавров.
Соответствующий вопрос, вызвавший одобрительный смех аудитории, ему задал ведущий дискуссии на Четвертом дипломатическом форуме в турецкой Анталье, который проходит с 11 по 13 апреля. Тема форума этого года «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

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Стало известно о болевой точке Трампа в торговой войне с КНР
NYT: Трамп показал свою болевую точку в тарифной войне с КНР
12 апреля 2025, 12:06

Фото: istockphoto/wildpixel

Президент США Дональд Трамп показал Пекину свою «болевую точку» в тарифной войне с Китаем. Об этом пишет издание New York Times. Уточняется, что хозяин Белого дома решил приостановить ввод тарифов против своих торговых партнеров.
«Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка», — сказано в публикации.
По информации обозревателей, американского лидера обеспокоили последствия ввода всемирных пошлин. Речь идет о перспективе пошатнуть положение национальной валюты и падении на фондовом рынке. При этом в КНР, пишут авторы, считают, что победит тот, кто заставит простых людей терпеть трудности для защиты национальных интересов.

«Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости «решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца», — добавили журналисты.
В настоящее время взаимные пошлины Китая и США составляют 125%. Кроме того, у Вашингтона есть 20%-центная пошлина для КНР, которую ввели, обвинив Китай в недостаточной борьбе с запрещенными веществами.

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Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики
12 апреля 2025, 11:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

С Днем космонавтики поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовал Кремль.
«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — сказано в поздравительном письме.

Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым. Владимир Путин добавил, что использование космических систем и освоение Вселенной — сфера глобальной и высочайшей конкуренции.

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В Эквадоре высказались об отказах въезда россиян в страну
МИД Эквадора: въезд граждан России в страну идет в нормальном режиме
12 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Эквадора опроверг сообщения о системных проблемах с въездом российских граждан, заявив, что пересечение границы осуществляется в штатном режиме. В официальном сообщении на платформе X ведомство подчеркнуло, что решения о допуске принимаются на основе миграционного законодательства страны, без дискриминации.
«Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — передается в публикации.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало о случаях отказа во въезде россиянам или направлении их на дополнительные собеседования без внятных объяснений. Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан подтвердил, что дипмиссия потребовала от местных властей отменить необоснованные ограничения.

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала оперативно разобраться в инцидентах, подтверждая приверженность двусторонним договорённостям и дружественным отношениям с Москвой.

Ранее стало известно, что московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании.

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