Экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая

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Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил создание экономического союза Евросоюза и Китая из-за торговой войны с США. Также он прокомментировал сообщение о том, что общие расходы ЕС за-за американских тарифов в период с 2025 по 2028 год могут достигнуть €1,1 трлн.
«€1 трлн — это в общем приличная сумма. Но, если Трамп будет действовать столь прямолинейно и продолжать накладывать такие пошлины, потери Европы окажутся гораздо больше. <…> Мне кажется, что со стороны Трампа это пока больше риторика. В конце концов они сядут за стол, посмотрят друг другу в глаза и свернут все эти ненужные войны», — поделился экономист в беседе с «Известиями».В свою очередь декан Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев рассказал, что Индия начала переманивать к себе американские компании, которые покидают китайский рынок из-за торговой войны. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что бизнес и этика не имеют между собой ничего общего, особенно учитывая то, что Индия и Китай конкурируют друг с другом.
«Когда против нас ввели санкции, первые, кто на этом стали зарабатывать — наши индийские друзья, получая свою маржу с перепродажи. Поэтому рассчитывать, что сейчас они будут руководствоваться нормами морали, не стоит. <…> Для Индии это нормальная история, при том, что они понимают, что у них преференциальный режим от Трампа, они открыто будут им пользоваться», — добавил Селезнев.Читайте также:
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