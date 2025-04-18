Госдеп США: в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения по Украине

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Во время приема в Париже все стороны встречи с воодушевлением отреагировали на предложения США по конфликту на Украине. Об этом заявили в американском Госдепартаменте.
«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее стало известно о подписании меморандума между США и Украиной по полезным ископаемым. Стороны договорились финализировать соглашение и перейти к заключению договора по редкоземельным металлам.
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Иван Мусатов