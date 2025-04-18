Золотые годы после Белого дома: как экс-президенты США живут на пенсии, получают миллионы и пользуются привилегиями

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Бывшие президенты США имеют ряд привилегий и источников дохода, которые обеспечивают им финансовую стабильность после завершения политической карьеры. В числе этих источников — гонорары за лекции и участие в торжественных мероприятиях.
В материале «Радио 1» мы рассмотрим, как зарабатывают бывшие президенты, и приведем примеры некоторых из них.
Таким образом, экс-президенты США имеют разнообразные привилегии и источники дохода, включая значительные гонорары за выступления.
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Привилегии экс-президентов США
ПенсияБывшие президенты получают пожизненную пенсию в размере 219 000 долларов в год (около 18 000 долларов в месяц).
Обеспечение личной безопасностиСекретные службы США обеспечивают безопасность экс-президента и его семьи, включая детей до 16 лет. Это обходится примерно в 1,5 миллиона долларов в год.
Помощь в самореализацииАдминистрация общих служб (GSA) помогает экс-президентам открыть и обставить офис, нанять помощников и советников. В течение первых 30 месяцев на зарплаты сотрудников выделяется 150 000 долларов в год, затем сумма сокращается до 96 000 долларов.
Компенсация деловых поездокБывшие президенты могут получать до 1 миллиона долларов в год на деловые поездки для себя и двух своих подчиненных.
Президентский таунхаус в ВашингтонеЭкс-президенты могут пользоваться пятиэтажным зданием, принадлежащим правительству, при посещении столицы.
Медицинское обслуживаниеБывшие президенты имеют доступ к медицинскому обслуживанию в военных госпиталях по фиксированной цене.
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Гонорары за выступленияПосле завершения срока многие экс-президенты начинают зарабатывать на лекциях и участии в мероприятиях:
- Джо Байден запросил гонорар в 300 тысяч долларов за выход на сцену;
- Барак Обама не соглашается выступать менее чем за 400 тысяч долларов;
- Джордж Буш-младший берет от 100 до 175 тысяч долларов, но выступает чаще — за 10 лет после ухода в отставку он принял участие в более чем 200 мероприятиях;
- Билл Клинтон в первые годы после выхода в отставку соглашался выступать за 100 тысяч долларов, но затем его гонорары возросли до 750 тысяч долларов за одно выступление в 2011 году;
- Рональд Рейган установил рекорд гонорара — миллион долларов за одно выступление в Японии в 1989 году.
Таким образом, экс-президенты США имеют разнообразные привилегии и источники дохода, включая значительные гонорары за выступления.
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Дарья Осипова