WSJ: ЦРУ предложило всем работникам управления уволиться и получить компенсацию

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило всем своим работникам уволиться и получить в последствии компенсацию. Об этом пишет Wall Street Journal.
«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам во вторник, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», — говорится в сообщении агентства.
Как отметили в РИА Новости, в конце января телеканал NBC публиковал предложение администрации Трампа о восьмимесячном выходном пособии для госслужащих, решивших уволиться. По предварительным подсчетам, его примут от 5 до 10% федеральных чиновников. Это позволит американскому правительству сэкономить миллиарды долларов.
Wall Street Journal предполагает, что ЦРУ стало первым ведомством, которому предложили данную инициативу. Согласно ей, уволившиеся сотрудники получат разовую выплату, примерно равную восьмимесячной зарплате и льготы в рамках идеи американского президента сократить численность федерального правительства.
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