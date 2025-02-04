Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ОНН по правам человека. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Также в указе заявлено о выходе Штатов из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). О данной инициативе Трампа писало Politico. По информации издания, это связано с несогласием Вашингтона с политикой этих двух структур. Стоит отметить, что во время первого президентства Трампа США уже выходили из Совета ОНН по правам человека.
Ранее «Радио 1» писало о причинах, по которым американский президент ввел 25% пошлины на товары из Мексики и Канады. В администрации лидера Штатов заявили, что они направлены на борьбу с наркотрафиком.
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Иван Мусатов