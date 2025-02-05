Американист раскрыла, что ждет Илона Маска

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Американского миллиардера Илона Маска ждут многочисленные иски со стороны бюрократического аппарата США, так как борьба с Агентством по международному развитию является только началом. Об этом заявила старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская. По ее мнению, противостояние Маска с властными структурами будет только усиливаться.
«Систему американской бюрократии ожидает достаточно серьезная встряска. Тем более что Илон Маск — это человек, пришедший со стороны, пришедший извне, и здесь, безусловно, будет конфликт нарастать. И, как я предполагаю, действительно будут использоваться судебные структуры, будет немалое количество исков подано против действий Илона Маска», — поделилась эксперт в беседе с RT.В то же время научный руководитель из «Центра этнических и международных исследований», историк Антон Бредихин прокомментировал борьбу Трампа с USAID (Агентство по международному развитию). Аналитик рассказал для Общественной Службы Новостей, что американский лидер может не закрывать эту структуру, а превратить в подконтрольную ему организацию.
«Вопрос о том, нужно ли сегодня Дональду Трампу отрубать такой инструмент «мягкой силы», актуален. И делать этого он не будет. Трамп хочет под эгидой борьбы с глобализмом или транснациональными «темными силами» попытаться перевести такие организации под свой контроль», — пояснил Бредихин.Читайте также:
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