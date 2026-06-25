В Госдуме высказались о призыве Мерца к переговорам с Россией
Депутат Чепа назвал фикцией призыв Мерца к переговорам с Россией
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не поверил в искренность канцлера Германии Фридриха Мерца, призвавшего к прекращению огня на Украине и переговорам с Россией. Его слова приводит издание NEWS.ru.
Парламентарий выразил мнение, что за словами о перемирии скрывается тактическая хитрость. По его мнению, немецкий политик пытается помочь Украине найти время, чтобы перегруппироваться и накопить силы. Депутат подчеркнул, что такая инициатива не может рассматриваться как реальный шаг к миру на фоне продолжающихся поставок вооружения со стороны ЕС.
«Это заявление Мерца никак не гарантирует нам решения украинского вопроса мирным путем. Он произносит такие слова ради передышки для ВСУ, это чистая фикция», — заключил Чепа.Ранее канцлер ФРГ заявлял, что в ближайшее время страны Евросоюза не собираются отказываться от финансирования Киева. При этом он отмечал, что скоро наступит время для диалога по урегулированию конфликта.