В АдГ предрекли новую волну изоляции после победы в Саксонии-Анхальт
Политическая изоляция «Альтернативы для Германии» не прекратится даже после победы партии на выборах в Саксонии-Анхальт. В этом уверен депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.
Напомним, на выборах 6 сентября АдГ по первым оценкам получила около 44,5% голосов, тогда как ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца набрал около 18,5%. Для АдГ результат стал лучшим на земельных выборах в истории партии.
«Попытки изолировать АдГ продолжатся. Но это проявление беспомощности. Пока традиционные партии не решают проблемы страны, они будут терять избирателей», — сказал Контре «Известиям».
Он подчеркнул, что дальнейшие успехи АдГ будут усиливать давление на традиционные партии ФРГ. Тем временем основные политические силы страны продолжают отказываться от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».
Тем временем представитель АдГ по трудовым и социально-политическим вопросам Рене Шпрингер объяснил в разговоре с RT, что немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали против партии Мерца из-за проблем с мигрантами, высоких налогов и общего спада экономики.
«В конце тяжёлой рабочей недели или напряжённого рабочего месяца человек смотрит на расчётную ведомость и задаётся вопросом: почему, собственно, государство забирает у него 50% зарплаты?» — отметил Шпрингер.
А потом немцы узнают, что на их деньги строят велосипедные дорожки в Перу и поставляют вооружение на Украину, заключил представитель АдГ.