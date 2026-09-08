08 сентября 2026, 09:05

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Политическая изоляция «Альтернативы для Германии» не прекратится даже после победы партии на выборах в Саксонии-Анхальт. В этом уверен депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.





Напомним, на выборах 6 сентября АдГ по первым оценкам получила около 44,5% голосов, тогда как ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца набрал около 18,5%. Для АдГ результат стал лучшим на земельных выборах в истории партии.





«Попытки изолировать АдГ продолжатся. Но это проявление беспомощности. Пока традиционные партии не решают проблемы страны, они будут терять избирателей», — сказал Контре «Известиям».

«В конце тяжёлой рабочей недели или напряжённого рабочего месяца человек смотрит на расчётную ведомость и задаётся вопросом: почему, собственно, государство забирает у него 50% зарплаты?» — отметил Шпрингер.