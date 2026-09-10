Историк Калинчук назвал победу АдГ в Саксонии информационным шумом
Кто бы ни пришёл к власти в Германии, антироссийский курс политики ФРГ не изменится. В этом уверен историк Руслан Калинчук.
Напомним, АдГ одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге. С таким результатом немецких правых поддержал президент США Дональд Трамп.
«Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъёме и больше не собираются это терпеть. Сделаем Германию снова великой!» — приводят argumenti.ru слова Трампа.
Тем временем лидер АдГ Алис Вайдель в ходе заседания в Бундестаге жёстко раскритиковала деятельность канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в эскалации конфликта на Украине, а также в деиндустриализации ФРГ.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Калинчук отметил, что на сегодняшний день Мерцу доверяют лишь 15% населения, и в ближайшем будущем критика его деятельности только усилится.
«Но это не поменяет политику страны. Кто бы ни пришел к власти в Германии, курс на войну с Россией не изменится. Недовольство народа помощью Украине — это вопрос работы с общественным мнением. Прилетят с неба пара БПЛА, немцы скажут, что они российские, а поэтому надо срочно вкладывать средства в оборону страны», — считает эксперт.
По его словам, именно это произошло на Украине, где народ убедили, что Россия является серьёзным агрессором. И немцев также убедят, выразил уверенность Калинчук. При этом «сокрушительная» победа «АдГ» на выборах в Саксонии — не более чем информационный шум, заключил историк.