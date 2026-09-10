10 сентября 2026, 10:01

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Кто бы ни пришёл к власти в Германии, антироссийский курс политики ФРГ не изменится. В этом уверен историк Руслан Калинчук.





Напомним, АдГ одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге. С таким результатом немецких правых поддержал президент США Дональд Трамп.





«Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъёме и больше не собираются это терпеть. Сделаем Германию снова великой!» — приводят argumenti.ru слова Трампа.

«Но это не поменяет политику страны. Кто бы ни пришел к власти в Германии, курс на войну с Россией не изменится. Недовольство народа помощью Украине — это вопрос работы с общественным мнением. Прилетят с неба пара БПЛА, немцы скажут, что они российские, а поэтому надо срочно вкладывать средства в оборону страны», — считает эксперт.