Экономист Остапкович: вторичные санкции ЕС не нанесут вреда экономике России
Вторичные санкции со стороны ЕС и США могут оказать негативное влияние на проведение транзакций между Россией и её партнерами. Так считает научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Президент США часто говорит о планах ввести вторичные санкции против России, однако пока в этом вопросе главным остаётся ЕС.
«Со стороны Трампа, сколько он работает, никаких санкций против РФ не было. Более того, он убрал некоторые ограничения, которые были введены Байденом. Поэтому сложно говорить, что Трамп может ввести какие-то санкции», — отметил Остапкович в беседе с «Москвой 24».
Однако он не исключил, что Трамп всё же может присоединиться к ограничениям стран Европы. Санкции могут ввести в отношении стран, имеющих торговые отношения с Россией, например, против какой-либо китайской компании. Это повлияет на скорость поставок, однако товар всё равно дойдёт, «но окольными путями».
Никакого катастрофического удара это по экономике России подобные действия не нанесут, заключил специалист.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на издание Politico пишут, что ЕК планирует представить к рассмотрению 19-й пакет антироссийских санкций уже в конце текущей недели.
Отмечается, что на сегодняшний день ЕК уже проводит консультации с постпредами стран-членов Евросоюза в рамках очередного пакета ограничений, направленных против России.