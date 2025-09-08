Экономист Остапкович: вторичные санкции ЕС не нанесут вреда экономике России

08 сентября 2025, 15:53

Фото: iStock/Leestat

Вторичные санкции со стороны ЕС и США могут оказать негативное влияние на проведение транзакций между Россией и её партнерами. Так считает научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





Президент США часто говорит о планах ввести вторичные санкции против России, однако пока в этом вопросе главным остаётся ЕС.





«Со стороны Трампа, сколько он работает, никаких санкций против РФ не было. Более того, он убрал некоторые ограничения, которые были введены Байденом. Поэтому сложно говорить, что Трамп может ввести какие-то санкции», — отметил Остапкович в беседе с «Москвой 24».