Песков: западные санкции являются бесполезным способом оказать давление на РФ

08 сентября 2025, 11:53

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Западные антироссийские санкции являются бесполезным способом оказать давление на РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





К тому же он отметил, что никакие меры внешнего воздействия не заставят РФ изменить свою последовательную позицию, о чем неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин. По словам Пескова, уже четыре года страна никак не ощущает то беспрецедентное количество санкций, введенных против нее.





«Они (санкции) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию», — сказал пресс-секретарь в комментарии для telegram-канала «Юнашев Live».