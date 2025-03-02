Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы

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Президент США Дональд Трамп в скором времени может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что раскол администрации Трампа с европейскими союзниками, а также предложения по сокращению численности войск США вызвали беспокойство в Европе по поводу того, насколько контингент может продолжать полагаться на 80-летнюю сделку со Штатами, которая поддерживала его безопасность со времён Второй мировой войны.
Как пишет издание, европейские лидеры желают иметь гарантии того, что если сокращение численности американских войск действительно произойдёт, то оно не станет результатом переговоров США и России.
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Как пишет издание, европейские лидеры желают иметь гарантии того, что если сокращение численности американских войск действительно произойдёт, то оно не станет результатом переговоров США и России.
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Анастасия Чинкова