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Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Россия закрыла въезд девяти гражданам Японии, включая главу МИД
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия закрыла въезд в страну девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, соответствующий бессрочный запрет был введен в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию японского правительства ясно недружественной по отношении к РФ.

Напомним, 10 января текущего года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юридических лиц из России и трех банков.

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Зеленский после скандала в США отказался от английского
Sky News: Зеленский после перепалки в Вашингтоне не стал говорить на английском
03 марта 2025, 08:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский после скандала с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с представителями СМИ в ходе пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
По ее словам, когда предводителя киевского режима попросили сказать несколько слов по-английски, он заявил, что лучше, если он будет общаться на украинском языке. Зеленский назвал это своим предпочтением.

Примечательно, что во время переговоров в Белом доме украинский лидер разговаривал на английском языке без переводчика.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских государств для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

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Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III
02 марта 2025, 23:46

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с королём Великобритании Карлом III в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.
По данным Sky News, украинский лидер прибыл на вертолёте из Лондона, где накануне стартовал европейский саммит по Украине. Монарх лично встретил Зеленского у входа в резиденцию, после чего они кратко пообщались и сделали совместные фотографии на крыльце.

«В спокойной обстановке королевского поместья Норфолк эти двое мужчин встретились наедине. Никаких прямых трансляций, никаких разговоров на камеру, только несколько простых фотографий», — отмечается в статье Sky News.
Инициатором саммита, проходящего в лондонском Ланкастер-хаусе, выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мероприятии приняли участие представители 18 государств и объединений, обсуждающие вопросы поддержки Киева.

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«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом
Симоньян: Зеленский повёл себя как свинья на встрече с Трампом
02 марта 2025, 21:55

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».

По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.

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В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского
02 марта 2025, 20:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона состоялся европейский саммит по Украине. Инициатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.
Во встрече принимают участие представители 18 государств и обвинений. В британскую столицу съехались лидеры Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

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Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
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«Настал час расплаты»: В Крыму предсказали скорый военный трибунал для Зеленского
Константинов: Зеленскому пришло время ответить за содеянные преступления
02 марта 2025, 19:25

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Провалившиеся переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме и срыв сделки с США по разработке редкоземельных минералов показали, что для просроченного украинского президента Владимира Зеленского настал час расплаты за все совершённые им преступления.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Напомним, в пятницу в Овальном кабинете своей резиденции американский президент отчитал Зеленского, буквально словесно высек его, как мальчишку. Трамп требовал от киевского лидера согласиться на мирные переговоры и прекратить критиковать Владимира Путина.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором, когда тот начал огрызаться, оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США, заявив, что они почувствуют на себе последствия конфликта, несмотря на то, что находятся за океаном. После этого американцы попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а Трамп отдал приготовленные для гостей угощения отдал прислуге и персоналу резиденции.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — - сказал Константинов.

По его словам, то, что Штаты начали дистанцироваться от Зеленского, это для него только начало расплаты. Он ответит «по полной» за все беды, за национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её народ. Скорее всего, отвечать придётся перед военным трибуналом, заключил глава крымского парламента.

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