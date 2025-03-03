Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

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Россия закрыла въезд в страну девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, соответствующий бессрочный запрет был введен в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию японского правительства ясно недружественной по отношении к РФ.
Напомним, 10 января текущего года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юридических лиц из России и трех банков.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию японского правительства ясно недружественной по отношении к РФ.
Напомним, 10 января текущего года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юридических лиц из России и трех банков.
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Екатерина Коршунова