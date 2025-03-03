Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Стубб: Трампу и Зеленскому перед переговорами следует сходить в сауну
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме. Об этом информирует Bloomberg TV.
По словам главы финского государства, в некоторых ситуациях публичная дипломатия не работает и в данном случае следует поступить как финн.

«Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — заявил Стубб.

Он добавил, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Беседа лидеров переросла в перепалку, после которой президент Соединенных Штатов, как сообщает Fox News, «вышвырнул» предводителя киевского режима из Белого дома.

Читайте также:

Зеленский после скандала в США отказался от английского

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости

«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом
#сша
#соглашение
#президент
#встреча
#дома
#зеленский
#трамп
#украина
Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии
Россия закрыла въезд девяти гражданам Японии, включая главу МИД
03 марта 2025, 19:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия закрыла въезд в страну девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, соответствующий бессрочный запрет был введен в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию японского правительства ясно недружественной по отношении к РФ.

Напомним, 10 января текущего года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юридических лиц из России и трех банков.

Читайте также:

В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

Российские банки и предприятия попали под мощные санкции Японии

В Японии заявили о возможных санкциях против РФ и КНДР
#санкции
#япония
#запрет
#дмитрий песков
#предприятия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский после скандала в США отказался от английского
Sky News: Зеленский после перепалки в Вашингтоне не стал говорить на английском
03 марта 2025, 08:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский после скандала с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с представителями СМИ в ходе пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
По ее словам, когда предводителя киевского режима попросили сказать несколько слов по-английски, он заявил, что лучше, если он будет общаться на украинском языке. Зеленский назвал это своим предпочтением.

Примечательно, что во время переговоров в Белом доме украинский лидер разговаривал на английском языке без переводчика.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских государств для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

Читайте также:

Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III

«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости
#саммит
#зеленский
#трамп
#сша
#великобритания
#язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III
02 марта 2025, 23:46

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с королём Великобритании Карлом III в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.
По данным Sky News, украинский лидер прибыл на вертолёте из Лондона, где накануне стартовал европейский саммит по Украине. Монарх лично встретил Зеленского у входа в резиденцию, после чего они кратко пообщались и сделали совместные фотографии на крыльце.

«В спокойной обстановке королевского поместья Норфолк эти двое мужчин встретились наедине. Никаких прямых трансляций, никаких разговоров на камеру, только несколько простых фотографий», — отмечается в статье Sky News.
Инициатором саммита, проходящего в лондонском Ланкастер-хаусе, выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мероприятии приняли участие представители 18 государств и объединений, обсуждающие вопросы поддержки Киева.

Читайте также:

Премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне

«А Канаду защитят от США сбежавшие украинцы»: Захарова иронично оценила последствия отправки канадских солдат на Украину

Бойцы ВС РФ дали жесточайший отпор ВСУ в Курской области
#президент
#владимир зеленский
#великобритания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом
Симоньян: Зеленский повёл себя как свинья на встрече с Трампом
02 марта 2025, 21:55

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».

По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.

Читайте также:

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном

«Чистый нацист»: Лавров назвал Зеленского предателем еврейского народа

Telegraph: Британский премьер Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом
#маргарита симоньян
#владимир зеленский
#дональд трамп
#сша
#украина
#встреча
#конфликт
#мария захарова
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского
02 марта 2025, 20:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона состоялся европейский саммит по Украине. Инициатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.
Во встрече принимают участие представители 18 государств и обвинений. В британскую столицу съехались лидеры Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

Читайте также:

Сенатор Пушков: Требования Англии и Франции к России не имеют никакого смысла

Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ

Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
#украина
#великобритания
#владимир зеленский
#кредит
#страны
#посол
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате