Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

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Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме. Об этом информирует Bloomberg TV.
По словам главы финского государства, в некоторых ситуациях публичная дипломатия не работает и в данном случае следует поступить как финн.
Он добавил, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Беседа лидеров переросла в перепалку, после которой президент Соединенных Штатов, как сообщает Fox News, «вышвырнул» предводителя киевского режима из Белого дома.
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«Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — заявил Стубб.
Он добавил, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Беседа лидеров переросла в перепалку, после которой президент Соединенных Штатов, как сообщает Fox News, «вышвырнул» предводителя киевского режима из Белого дома.
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Екатерина Коршунова