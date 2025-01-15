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Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Владимира Зеленского отказаться от транзита российского газа через территорию Украины, чтобы сделать Европу менее конкурентноспособной. Об этом заявил политолог Руслан Калинчук.
«Западные партнеры всячески от него требуют исполнять нужную им повестку дня, то есть всячески стремиться и стараться лишить Европу альтернативных источников газа, нефти и сырья, чтобы они покупали американские», — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».В то же время политолог Павел Фельдман считает, что лидеры Турции, Венгрии и Словакии «не станут мириться с энергетическим террором со стороны Киева», в отличие от Германии, которая стерпела уничтожение «Северных потоков». Так в разговоре с RT он прокомментировал попытку ВСУ ударить по компрессорной газовой станции «Русская».
«По международным канонам газопроводы приравниваются к объектам критической инфраструктуры. Страна, атакующая их, имеет все основания быть признанной спонсором терроризма. Украина делает всё, чтобы заслужить этот статус», — подчеркнул аналитик.Читайте также:
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