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Вероятность новых атак ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» довольно высока, так как он является единственным российским газопроводом в Европу. Об этом заявил турецкий эксперт президент Исследовательского центра энергетических стратегий и политики Турции Огужан Акьенер.
По его мнению, при нанесении серьезного ущерба компрессорной станции «Русская» на ее ремонт может уйти несколько месяцев, что приведет к еще большему росту цен на газ для Европы.
Тем временем транзит российского газа через Украину, даже лишь для Приднестровья по Трансбалканскому трубопроводу, в Киеве считают недопустимым. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде», сообщают argumenti.ru. Он добавил, что позиция киевского режима будет неизменной.
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«Если решение такой ситуации не будет найдено в краткосрочной перспективе, возможно увеличение на 50-60% в зависимости от сезонных условий», — приводит Pravda.Ru слова эксперта для газеты Milliyet.
Тем временем транзит российского газа через Украину, даже лишь для Приднестровья по Трансбалканскому трубопроводу, в Киеве считают недопустимым. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде», сообщают argumenti.ru. Он добавил, что позиция киевского режима будет неизменной.
«Но я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим», — приводят в издании слова Сибиги.Читайте также:
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Данил Пономарев