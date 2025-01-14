Политолог Савельев: Европа не замерзнет, но стоимость газа вырастет в разы

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Европа не замерзнет после остановки прокачки российского газа через территорию Украины, но стоимость обогрева вырастет в разы. Об этом заявил политолог Григорий Савельев. По его словам, сейчас регион получает газ только в виде СПГ и через «Турецкий поток».
«Большая часть газа в Европе — это СПГ, сжиженный природный газ. Но его сначала добывают, потом сжижают, потом перевозят танкерами, потом опять переводят в газ. Как результат — цена топлива вырастает в несколько раз. Плюс его уже физически не хватает: ведь одно дело, когда газ сам непрерывно течет из трубы, и другое — когда его нужно возить. Просто танкеров не напасешься», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Вместе с тем стало известно, что и «Турецкий поток» находится в опасности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, США намерены вывести из строя этот газопровод, сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
«Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом попытку Вооруженных сил Украины атаковать компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», — отмечает издание.Читайте также:
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