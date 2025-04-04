«Позволить не могут»: Трамп назвал пошлины Китая против США паникой

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Президент США Дональд Трамп считает, что Китай «запаниковал», введя ответные пошлины в отношении американской стороны. Заокеанский лидер уверен, что Пекин «сыграл неправильно».
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал республиканец в Truth Social.Сегодня в Госсовете КНР заявили, что с 10 апреля вводятся ответные дополнительные пошлины на товары из США в 34%. Перед этим Трамп заявил о дополнительных пошлинах на импорт из-за рубежа. Уточнялось, что повышенные ставки коснутся практически всех. В Европе они составят 20%, а в отношении остальных тарифы будут рассчитываться, исходя их каждой конкретной ситуации. В Кремле уже отметили реакцию мировой экономики на действия Трампа.
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Никита Кротов