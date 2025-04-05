RT: Пентагон пытается получить доступ к российским военным архивам

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Министерство обороны США намерено получить доступ к российским архивным документам, подразделение Пентагона —Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести — объявило тендер на поиск подрядчика для работы в государственных военных архивах России. Об этом стало известно RT.
Как отмечается, работа должна вестись в рамках российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которая была создана в 1992 году. Подрядчик должен будет работать в Москве и изучать данные в библиотеках, онлайн базах и архивах, в том числе Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военно-историческом архиве и Государственном архиве Российской Федерации.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT отметил, что США могут хотеть косвенно оценить потери ВС РФ в недавних конфликтах, учитывая, что с момента распада Советского Союза они уже получали доступ к некоторым документам.
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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT отметил, что США могут хотеть косвенно оценить потери ВС РФ в недавних конфликтах, учитывая, что с момента распада Советского Союза они уже получали доступ к некоторым документам.
«Возможно, в данном случае речь идет о поиске сведений о перемещенных лицах, включая граждан США, оказавшихся на территории, занятой советскими войсками после Второй мировой войны. Однако, скорее всего, цель — получить доступ к информации о потерях России в современных конфликтах», — считает он.Читайте также:
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Данил Пономарев