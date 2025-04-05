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RT: Пентагон пытается получить доступ к российским военным архивам

Фото: iStock/Austin Nooe

Фото: iStock/Austin Nooe

Министерство обороны США намерено получить доступ к российским архивным документам, подразделение Пентагона —Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести — объявило тендер на поиск подрядчика для работы в государственных военных архивах России. Об этом стало известно RT.
Как отмечается, работа должна вестись в рамках российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которая была создана в 1992 году. Подрядчик должен будет работать в Москве и изучать данные в библиотеках, онлайн базах и архивах, в том числе Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военно-историческом архиве и Государственном архиве Российской Федерации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT отметил, что США могут хотеть косвенно оценить потери ВС РФ в недавних конфликтах, учитывая, что с момента распада Советского Союза они уже получали доступ к некоторым документам.
«Возможно, в данном случае речь идет о поиске сведений о перемещенных лицах, включая граждан США, оказавшихся на территории, занятой советскими войсками после Второй мировой войны. Однако, скорее всего, цель — получить доступ к информации о потерях России в современных конфликтах», — считает он.
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#маска
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#пентагон
Экономист спрогнозировал курс доллара после начала торговых войн
Экономист Беляев: курс доллара вернется к прежним значениям через какое-то время
06 апреля 2025, 00:30

Фото: iStock/ipopba

Курс доллара, обрушившийся вместе с фондовыми рынками после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифных пошлин, спустя некоторое время вернется к прежним значениям, так как его падение вызвано паникой среди инвесторов, а не реальными экономическими показателями. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Но мы же понимаем, что с американской экономикой за это время ничего не произошло, что она какая была, такая и осталась. У нее, в общем-то, даже не такие уж плохие показатели, кроме растущего госдолга, из-за которого вся эта каша с пошлинами и была заварена. А так, там вполне приличные темпы роста, совершенно приемлемая инфляция и так далее», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал дальнейшее давление на нефтяные цены. В разговоре с RT эксперт обратил внимание на возможное торможение мировой экономики из-за торговых войн, увеличение добычи ОПЕК , рост запасов «черного золота» в США и растущую геополитическую неопределенность.
«Brent может приблизиться к критическому уровню — $65,5, если ОПЕК не договорится о новых сокращениях добычи, хотя согласовать их будет сложно из-за бюджетных интересов участников (например, Россия заложила $69,7 в бюджет)», — объяснил аналитик.
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Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн
Политолог Камкин: стоит ожидать новой эскалации торговых войн
06 апреля 2025, 00:27

Фото: iStock/aprott

Новая эскалация торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, вполне вероятно, так как американский лидер рассчитывает избавиться от экономических конкурентов, в первую очередь — от Евросоюза. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, стоит ожидать даже закрытия целых производств.
«Наверное, он понял, чтобы ему выплыть, нужно громить всю сложившуюся международную финансово-экономическую систему. В противном случае он рискует стать банальным президентом на один срок. Трамп позиционирует себя, как спаситель Америки, поэтому будет пытаться сломать систему товарно-денежную систему отношений США с миром», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что окружение Трампа совет ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пока тот не обязуется прекратить огонь. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер — бизнесмен и потому мало подвержен влиянию со стороны. Также, по его словам, пока что нет предпосылок для встречи Путина и Трампа.
«Сейчас ведутся раунды переговоров. Долгие, сложные, самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Они если и встретятся, то уже конкретно перед подписанием каких-либо договоренностей», — считает аналитик.
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В США начались протесты против политики Трампа
The Guardian: протесты против политики Дональда Трампа и Маска начались в США
05 апреля 2025, 22:58

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Массовые протесты начались в США против политики республиканца Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, пишет The Guardian.
«Помимо крупных городов США, протесты против Дональда Трампа проходят и в небольших городах», — сказано в публикации.

По информации обозревателей, американцы возмущены тем, что Маск продвигает урезание экологической поддержки и национальных парков и хочет сократить траты на здравоохранение.

«Некоторые приберегли особый гнев в адрес самого богатого человека в мире: «Я не выбирал Илона Маска». Другие подчеркивали тревогу протестующих по поводу будущего демократии в США», — добавили журналисты.
Кроме того, людям не нравятся пошлины и расформирование федеральных агентств.

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Иран назвал условие для переговоров с США
Пезешкиан: Иран хочет говорить с США на равноправных позициях
05 апреля 2025, 22:42

Фото: istockphoto/Racide

Иран хочет говорить с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил лидер исламской республики Масуд Пезешкиан. Слова президента цитирует SNN. Пезешкиан задался вопросом, зачем Штаты угрожают, если хотят диалога с Тегераном.
«Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам», — сказал Пезешкиан.

В конце марта посланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что, если наступят определенные обстоятельства, Вашингтон начнет боевые действия против иранской стороны. Перед этим аятолла Али Хаменеи говорил, что Иран не будет вести переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке из-за эгоизма США.

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МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
Захарова назвала рекомендацию ФРГ по празднованию Победы оскорблением России
05 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию МИД ФРГ не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.
Возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в Германии нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, отметила Захарова. По ее словам, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов и бывших советских граждан с мероприятий Победы, то это будет являться возрождением нацизма.

В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В РФ соответствующее решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.

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