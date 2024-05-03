Экономист Зайнуллин раскрыл, кто пострадает больше от новых санкций против РФ

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Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что новые антироссийские санкции США скажутся негативно прежде всего на Европе.
В частности, он привёл пример санкций на проект «Арктик СПГ 2», которые по факту являются мерой недобросовестной конкуренции, направленной на поддержание высокого уровня цен на сжиженный природный газ.
Ранее Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций.
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«Подобный американский подход к партнёрам, когда, попав в кризис, выплывают за счёт того, что топят своих союзников, описал ещё американский писатель О. Генри фразой «Боливар не вынесет двоих». На фоне отказа Китая снижать своё производства единственный вариант для США поддержать свою экономику — рейдерский захват европейского рынка, разорив конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.
Ранее Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций.
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Мелисса Тимофеева