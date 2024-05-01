Госдеп назвал цель введения санкций против России

Фото: istock / designer491
Госдепартамент США назвал цель введения новых санкций в отношении РФ. В пояснительном документе на сайте Госдепа указано, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в стране, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет ТАСС.
«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — сказано в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».В федеральном органе исполнительной власти отмечают, что введенные до этого ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.
До этого сообщалось, что США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Алексей Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Читайте также:
Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Алина Юрчак