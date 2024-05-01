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Госдеп назвал цель введения санкций против России

Госдепартамент: новые санкции США нацелены на подрыв российской энергетики
01 мая 2024, 23:00
Фото: istock / designer491

Фото: istock / designer491

Госдепартамент США назвал цель введения новых санкций в отношении РФ. В пояснительном документе на сайте Госдепа указано, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в стране, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет ТАСС.
«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — сказано в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».
В федеральном органе исполнительной власти отмечают, что введенные до этого ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.



До этого сообщалось, что США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Алексей Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*
01 мая 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда

США ввели санкции против начальника медицинской части и отдела воспитательной работы в исправительной колонии № 3 — Алексея Лисюка и Юрия Коновеева в связи со смертью Алексея Навального*.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

Отмечается, что санкции распространяются на директора исправительной колонии № 2 — Александра Муханова, где ранее отбывал наказание Навальный*. Под санкциями также оказались начальник отдела воспитательной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы той же колонии — Алексей Лисюк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных политиков о смерти Навального* являются безосновательными и неприемлемыми, поскольку пока нет окончательной информации и оценок со стороны медиков и судмедэкспертов.

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В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей
Выступление Нетребко 1 июня в Люцерне отменили на фоне конференции по Украине
01 мая 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня в Люцерне, Швейцария, было отменено по просьбе местных властей.
Организаторы мероприятия, Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL), сообщили, что отмена была обусловлена географической и временной близостью к мирной конференции по Украине, передает РИА Новости.

В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.

В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.

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#рф
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Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Конгрессмены Масси и Грин призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
01 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/trekandshoot

В среду американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона подать в отставку, передает РИА Новости.
Они указали на его одобрение дополнительной помощи Украине в апреле и предполагаемую угрозу поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в октябре.

Масси заявил, что Джонсон не подходит для роли серьезного спикера и не следует американской конституции. Грин отметила, что Джонсон уже разделяет полномочия спикера с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и предупредила, что продолжение его деятельности на посту спикера может угрожать большинству республиканцев в палате после выборов в октябре 2024 года.

Она также сообщила о планируемом голосовании по отставке Джонсона на следующей неделе.

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#сша
#конгресс сша
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Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении
01 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, пишет РИА Новости.
За проголосовали 83 человека, против — 23. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.

В среду из-за закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Перед заседанием подрались депутаты от оппозиции и правящего большинства.

Голосование по резонансному закону об иностранных агентах, вызвавшему широкие общественные обсуждения, в окончательном, третьем чтении состоится в Грузии через две недели.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
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Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
01 мая 2024, 18:59

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава министерства обороны Украины может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Об этом сообщает портал «Цензор.net» со ссылкой на собственные источники. По данным главного редактора сетевого издания Юрия Бутусова, украинское правительство планирует уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место будет назначен нынешний глава Минобороны.

Причиной всех этих перестановок источники называют чистку, которую продолжает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Якобы он старается избавиться от всех политиков, которые напрямую могут общаться с Зеленским и оказывать на него влияние, минуя главу офиса президента.

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#правительство
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#офис
#министр
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В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС
01 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

В постпредстве России при Евросоюзе отреагировали на заявление Брюсселя относительно передачи активов европейских компаний как дезинформацию и напомнили о торгово-экономической войне, развязанной ЕС против России.
Российское постпредство подчеркнуло, что ЕС пытается создать негативный нарратив о действиях России, игнорируя свою собственную ответственность за торгово-экономическую напряженность.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права... Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», — говорится в официальном Telegram-канале российского постпредства.
Оно также утверждает, что односторонние санкции Евросоюза против третьих стран являются незаконными и наносят ущерб международным отношениям.

Ранее ЕС призвал Россию пересмотреть свое решение, назвав его нарушением международного права.

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#рф
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Захарова предложила Латвии предоставить список стран, разрешивших бить по России
01 мая 2024, 18:38

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министерству иностранных дел Латвии следует предоставить список стран, которые дали ВСУ разрешение наносить удары по территории России. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала заявление главы латвийского внешнеполитического ведомства Байбы Браже, в котором утверждалось, что Киев уже получил оружие от некоторых западных партнёров вместе с разрешением «бить по российской территории».

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ отмечала, что атаки украинских боевиков на объекты российской гражданской инфраструктуры подчёркивает террористическую сущность киевского режима, которую можно разглядеть уже из самых удалённых уголков мира.

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#захарова
#рф
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Беспорядки начались на первомайской манифестации в Париже
01 мая 2024, 17:44

Фото: iStock/HJBC

Полиция Парижа применила дубинки на первомайской манифестации, пишет РИА Новости.
По данным агентства, акция проходит во Франции в честь Дня труда. Среди присутствующих — люди с флагами коммунистов и социалистов, представители «желтых жилетов».

Кроме этого, на акцию пришли представители радикального движения black bloc. Их отличительные черты — черная одежда с закрытыми масками и капюшонами.

Во время манифестации радикалы начали разбивать витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Силовики оттеснили зачинщиков, применив дубинки. Несколько человек получили травмы, добавили в агентстве.

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#париж
#акция
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AC: Зеленский ошибся при оценке нового пакета помощи от США
01 мая 2024, 17:23

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда поверил способности нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
Президент Украины в интервью о новой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов говорил, что эта поддержка укрепит украинскую армию и у нее появится шанс на победу. Но он ошибся в своей оценке, пишет American Conservative.

В среду президент Штатов Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей передали 61 миллиард долларов на продолжение противостояния в СВО.

После этого в Пентагоне сообщили, что Штаты возобновляют военные поставки Киеву пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

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#украина
#сша
#россия
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