В Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян

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В парламенте Великобритании прошли слушания, на которых обсуждались вопросы эффективности текущих санкций в отношении России. По результатам слушаний на сайте британской палаты опубликовали соответствующий документ. Об этом пишет РБК.
Председатель комитета по Казначейству палаты общин Дэйм Хэрриет Болдуин заявила о необходимости пересмотра санкционных перечней, отмечая наличие лазеек, которые позволяют обходить ограничения.
Она отметила, что, невзирая на цель санкций усложни развитие российской экономики, страна продолжает получать прибыль и развиваться.
По этой причине участники слушаний предложили усилить санкции, чтобы избавиться от возможности их обхода.
Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Она отметила, что, невзирая на цель санкций усложни развитие российской экономики, страна продолжает получать прибыль и развиваться.
По этой причине участники слушаний предложили усилить санкции, чтобы избавиться от возможности их обхода.
Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак