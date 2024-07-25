Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в перечень террористов и экстремистов

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Бывший столичный адвокат и игрок в «Что? Где? Когда?» Илья Новиков* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
В июле нынешнего года суд заочно приговорил Новикова* к восьми с половиной годам лишения свободы за фейки о российских Вооружённых силах в интервью на YouTube-канале. Гражданам из списка Росфинмониторинга, куда теперь попал экс-адвокат, запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.
Новиков* с 2002 по 2016 год был постоянным игроком телешоу «Что? Где? Когда?», где неоднократно выигрывал призы. Как адвокат он участвовал в защите украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Лишён статуса адвоката Адвокатской палатой Москвы. С 2021 года живёт и работает в Киеве. После начала спецоперации заявил о вступлении в ряды территориальной обороны.
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* Признан иноагентом в РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Бойцов