Экс-аналитик Пентагона Малуф: США могут иметь план захвата Кастро

21 мая 2026, 16:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон не стал бы выдвигать обвинение против экс-лидера Кубы Рауля Кастро без планов захватить его, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этом уверен экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф.





Напомним, США обвинили Кастро в причастии к уничтожению двух американских самолетов в 1996-м над Флоридским проливом. Тогда погибли три американца и человек с ВНЖ в США. Экс-президенту Кубы грозит смертная казнь или пожизненное заключение.



При этом посол РФ в Гаване Виктор Коронелли считает, что Вашингтон, обвиняя Кастро, демонстрирует стремление усилить давление на Кубу и найти предлог для эскалации напряженности вокруг острова, пишут argumenti.ru.





«Выдвинутые в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», — написал Коронелли в соцсети Х.

«США едва ли утруждали бы себя предъявлением обвинений 94-летнему человеку, не будь возможным, что они планируют захватить его и вывезти из страны так же, как Мадуро... Как будто что-то вот-вот должно произойти», — приводит RT слова Малуфа.