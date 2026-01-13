CBS: США не станут блокировать поставки мексиканской нефти на Кубу
Власти США разрешили поставки нефти из Мексики на Кубу, иначе островное государство может столкнуться с проблемами. Об этом сообщает CBS.
Как пояснил неназванный американский чиновник, цель Вашингтона — не спровоцировать падение кубинского правительства. С его представителями американская сторона якобы готова вести переговоры о переходе страны на другую политическую систему.
Заявление прозвучало на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. В минувшее воскресенье глава государства заявил, что Куба лишится поставок нефти и финансовых поступлений из Венесуэлы.
Ранее Трамп ввёл 25% пошлины для всех стран, которые ведут бизнес с Ираном.
