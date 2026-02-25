Катер под флагом США атаковал Кубу
Погранслужба Кубы вступила в перестрелку с катером под флагом США
Катер под американским флагом нарушил территориальные воды Кубы и открыл огонь. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным ведомства, с судна-нарушителя стреляли по кубинским пограничникам, в результате чего командир кубинского катера получил ранение. Во время столкновения четверых нападавших убили, ещё шестеро пострадали.
Уточняется, что катер с номером FL7726SH обнаружили утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватил пограничный наряд МВД Кубы из пяти человек.
Раненых после перестрелки эвакуировали и оказали им медицинскую помощь.
Читайте также: