Катер под флагом США атаковал Кубу

25 февраля 2026, 23:01

Погранслужба Кубы вступила в перестрелку с катером под флагом США

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Катер под американским флагом нарушил территориальные воды Кубы и открыл огонь. Об этом сообщили в МВД республики.