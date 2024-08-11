Экс-аналитик ЦРУ объяснил слова Рейгана о «начале бомбардировки России»

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Экс-аналитик ЦРУ Филип Жиральди объяснил слова бывшего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России». Он заявил, что глава государства хотел просто пошутить и не знал о работающем микрофоне. Об этом сообщает издание РИА Новости.
О том, что Рейган всего лишь попытался посмеяться над журналистами, сообщил и Пол Крейг Робертс, трудившийся тогда помощником министра финансов.
Напомним, фраза Рейгана о «начале бомбардировки России» прозвучала в 1984 году. Эти слова послужили причиной того, что экс-президента США стали называть «безответственным стариком» и «ядерным ковбоем».
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