В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что украинские войска ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти 2 тысяч человек.
Джонсон отметил, что за период войны в Ираке и в Афганистане страны понесли меньшие потери, чем в настоящее время ВСУ за более короткий срок. Эксперт не исключает, что страна может рухнуть даже до проведения американских выборов.
Положение Украины бывший аналитик сравнил с неизлечимой болезнью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино
Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов
МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
Положение Украины бывший аналитик сравнил с неизлечимой болезнью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино
Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов
МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
Екатерина Коршунова