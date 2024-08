На Западе раскрыли, что задумали США у границ РФ

Переброска танков и боевых машин США на польскую территорию способна привести к напряжению в Восточной Европе. Об этом YouTube-каналу Through the eyes of заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. По словам бывшего силовика, Вашингтон играет в «очень опасную игру», поскольку своими же действиями создает российской стороне цель для удара.