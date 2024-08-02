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На Западе раскрыли, что задумали США у границ РФ

Джонсон назвал переброску танков в Польшу опасной игрой США против РФ
02 августа 2024, 22:01
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Переброска танков и боевых машин США на польскую территорию способна привести к напряжению в Восточной Европе. Об этом YouTube-каналу Through the eyes of заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. По словам бывшего силовика, Вашингтон играет в «очень опасную игру», поскольку своими же действиями создает российской стороне цель для удара.
«Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину», — предполагает Джонсон.

Со слов эксперта, США бряцают оружием. По мнению экс-советника, Москва, возможно, среагирует на эту новость резко и с негативом. Американские БМП недалеко от границ России могут понять, как намерение со стороны американцев организовать вторжение, заключил Джонсон.



Ранее сообщалось, что США перебрасывают бронетехнику в польский Повидз.

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#мир
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#украина
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#оружие
#польша
Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
02 августа 2024, 21:42

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В боях на севере Мали погибло 84 бойца ЧВК «Вагнер», а также 47 бойцов правительственных войск, сообщает агентство Bloomberg.
«Стратегические рамки обороны народа Азавада, коалиция антиправительственных группировок на севере Мали, заявила, что за три дня боев было убито 84 наемника из российской военизированной группы «Вагнера» и 47 малийских солдат», — процитировали обозреватели представителей повстанческого движения туарегов.

Авторы статьи хотели поговорить с малийскими ВС, но те отказались от каких-либо комментариев. Ранее сообщалось, что распространенные в интернете данные о выкупе «вагнеровцев» у туарегов не являются достоверными.

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#мир
#мали
#новости
#вагнер
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Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключёнными
02 августа 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Россия провела феноменальную сделку по обмену заключёнными с рядом западных стран. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что «русские провели очень хорошую сделку, даже феноменальную». Политик также добавил, что не собирается никого критиковать в Белом доме за этот обмен, так как рад, что американские граждане вернулись домой.

Накануне, 1 августа, в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции был проведён крупнейший за последние годы обмен заключёнными, в котором приняли участие 26 человек и семь государств — Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия. В результате обмена 10 освобождённых, включая двоих детей, отправились в Россию, 13 человек — в Германию и трое — в США.

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#сша
#россия
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#польша
#норвегия
#дональд трамп
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В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ
02 августа 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Torsten Asmus

Министерство финансов США продлило до 12 октября срок действия разрешения на осуществление сделок с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) России.
Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства. Согласно предыдущей версии генеральной лицензии американских властей, эти операции позволялось осуществлять только до 13 августа. Теперь разрешение будет действовать ещё два месяца. Вопрос о последующем продлении пока остаётся открытым.

В июне министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также были внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская биржа»).

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#лицензии
#биржа
#сша
#минфин
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FT: Шольц освободил пожизненно осуждённого Красикова ради Байдена
02 августа 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца включить в список для обмена отбывавшего пожизненный срок в Германии российского разведчика Красикова. В феврале на встрече с главой Белого дома тот согласился, заявив: «Ради вас я сделаю это».
Об этом пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что долгое время Берлин исключал такой вариант. Американцы, работавшие над освобождением осуждённых в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и других, понимали, что обмен станет возможным только если Германия согласится включить в список Красикова.

Во время своего визита в Вашингтон 9 февраля 2024 года Шольц согласился пойти на этот шаг. Он сказал американскому президенту, что соглашается на это ради него, пишут авторы публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома.

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#германия
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#джозеф байден
#сша
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Политолог Шаповалов объяснил интересы японского бизнеса в сотрудничестве с РФ
02 августа 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.
«Активное сотрудничество дало бы значительные эффекты для Японии. Как в рыбной промышленности, так и в японской промышленности в целом. Россия не просто сосед, а один из традиционно ключевых партнёров Японии в регионе. Между народами наших стран также всегда были добрые отношения. Но они всегда были омрачены позицией руководства Японии», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

А депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки высказал мнение о необходимости добрососедских отношениях Японии и России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, парламентарий считает нормализованные отношения Москвы и Токио залогом спокойствия своей страны.

Ранее сообщалось, что генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси не смог ответить сразу на вопрос о том, как власти относятся к возобновлению посещения могил бывшими жителями Курильских островов.

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#отношения
#депутат
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WSJ: Освобождённый в рамках обмена журналист Гершкович просил Путина об интервью
02 августа 2024, 17:35

Фото: сайт Кремля

Журналист Эван Гершкович перед обменом заключёнными между Россией, США и рядом других стран в официальном прошении о помиловании просил президента РФ Владимира Путина дать ему интервью.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, в котором работает корреспондент. В публикации указано, что Гершкович заполнил документ на русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения. В последней строке, где нужно было указать его собственное предложение, он спросил, захочет ли Путин дать ему интервью после освобождения.

В тот же день эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что от западных СМИ поступает множество запросов на интервью российского лидера. Если Путин сочтёт возможным и необходимым дать такое интервью Гершковичу, в случае поступления соответствующей заявки это будет сделано, сказал представитель Кремля.

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#путин
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«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
Трамп заявил, что Байдена отстранили от выборов в США в результате переворота
02 августа 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Об этом телеканалу Fox News заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
«Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 миллионов голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — сказал Трамп.

Он добавил, что его оппонентка Камала Харрис — провальный кандидат, а «нечестные СМИ» хотят «сделать из нее Маргарет Тэтчер».

Трамп резюмировал, что не является фанатом Байдена, однако и саму Харрис он не считает умной.

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#камала харрис
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Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами
02 августа 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти размещают у границы с Россией специальные контейнеры, в которых будут проводиться собеседования с мигрантами. Теперь пограничники смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.
Об этом пишет финское издание Yle. В публикации указано, что таким образом сотрудники пограничной службы Финляндии готовятся к применению закона «о выдворении» непосредственно на российской границе. Просители убежища теперь могут получить отказ прямо в контейнере у пограничного пункта пропуска.

Ранее власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища на границу и провоцировании миграционного кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла подобные заявления, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

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Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США
Кирби: США продолжают переговоры с РФ о дальнейшем обмене заключенными
02 августа 2024, 16:07

Фото: istockphoto/donfiore

США продолжают говорить с РФ про дальнейший обмен заключенными. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джона Кирби.
«Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы понять, что США могут сделать для возвращения бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля домой», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что американские власти делают все для возвращения каждого своего гражданина на родину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры об обмене заключенными ведутся между ФСБ и ЦРУ. Пресс-секретарь подчеркивал, что вся «кухня» переговоров не может быть публичной.

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