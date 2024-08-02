На Западе раскрыли, что задумали США у границ РФ

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Переброска танков и боевых машин США на польскую территорию способна привести к напряжению в Восточной Европе. Об этом YouTube-каналу Through the eyes of заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. По словам бывшего силовика, Вашингтон играет в «очень опасную игру», поскольку своими же действиями создает российской стороне цель для удара.
«Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину», — предполагает Джонсон.
Со слов эксперта, США бряцают оружием. По мнению экс-советника, Москва, возможно, среагирует на эту новость резко и с негативом. Американские БМП недалеко от границ России могут понять, как намерение со стороны американцев организовать вторжение, заключил Джонсон.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают бронетехнику в польский Повидз.
Читайте также:
«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США
В США восхитились работой ВС РФ по уничтожению Patriot на Украине
Никита Кротов