В посольстве рассказали о психологическом давлении на вернувшихся заключенных

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Россияне, вернувшиеся на родину в результате обмена заключенными, испытывали давление, но сохранили патриотизм, заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.
«То, что вам пришлось пережить, сложно представить обычному человеку. Знаем не понаслышке, какую стойкость и мужество вы проявляли под постоянным психологическим давлением и порой в немыслимых условиях содержания. При этом сохранили патриотизм и любовь к России», – говорится в сообщении посольстве.
В дипломатической миссии также выразили уверенность, что заключенные вдали от родины «через свои сердца пропускали события, связанные со специальной военной операцией» и сочувствовали солдатам на передовой.
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Президент России Владимир Путин пообещал наградить вернувшихся государственными наградами.
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Александр Климов