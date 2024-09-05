Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область.
Джонсон отметил, что план украинского лидера, который предусматривал атаку на регион с целью отвлечения российских сил, оказался неудачным.
Экс-аналитик подчеркнул высокий уровень планирования со стороны Генерального штаба ВС РФ.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. 3 сентября в интервью NBC News Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать захваченные территории в Курской области.
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«Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если представители альянса принимали участие в планировании, это ставит под сомнение их компетентность», — отметил Джонсон.
Экс-аналитик подчеркнул высокий уровень планирования со стороны Генерального штаба ВС РФ.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. 3 сентября в интервью NBC News Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать захваченные территории в Курской области.
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Елена Перлова