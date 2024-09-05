Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно заявлению ведомства, украинский офицер принял решение о сдаче из-за критической нехватки личного состава в его подразделении. Российский боец с позывным Виктор рассказал, что у командира роты остались только восемь человек после того, как основную часть его подразделения распределили по другим бригадам.
Ранее другой военнослужащий ВСУ, Владимир Кислый, также попавший в плен, рассказал, что его подразделение было оставлено на поле боя без командного состава. По его словам, рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета, а командиры сразу же сбежали, оставив подчиненных без поддержки.
Эти случаи произошли на фоне сообщений о неожиданных маневрах российской армии в Курской области, где военные группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе, застигнув украинских солдат врасплох.
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«Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — пояснил Виктор.
Ранее другой военнослужащий ВСУ, Владимир Кислый, также попавший в плен, рассказал, что его подразделение было оставлено на поле боя без командного состава. По его словам, рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета, а командиры сразу же сбежали, оставив подчиненных без поддержки.
Эти случаи произошли на фоне сообщений о неожиданных маневрах российской армии в Курской области, где военные группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе, застигнув украинских солдат врасплох.
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Елена Перлова