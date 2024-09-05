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Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородский Богун-Городок пострадал мужчина

05 сентября 2024, 01:53
Фото: istock/valio84sl

Фото: istock/valio84sl

В Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
Также Гладков сообщил, что в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома.


«В летней кухне пробита кровля и повреждены стены. Также выбито окно в хозпостройке и посечён забор», — пояснил губернатор.
Гладков добавил, что информация о последствиях атак ВСУ еще уточняются.

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Российский военный после ранения обезвредил 18 мин
Сержант Казанок обезвредил 18 мин после того, как был ранен
05 сентября 2024, 01:44

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Младший сержант российской армии Андрей Казанок обезвредил 18 мин различных типов после того, как был ранен в ходе выполнения задания. Об этом сообщило Министерство обороны России, передают «Известия».
Казанок входил в состав инженерно-разведывательного дозора. Во время выполнения задачи его группа подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего сержант получил ранение. Несмотря на это, он сумел оказать себе первую помощь и продолжить разминирование.

Благодаря его действиям район был очищен от взрывных устройств, что позволило российским войскам беспрепятственно выполнить свои задачи без потерь среди личного состава и техники.

Ранее сообщалось о другом инциденте, когда саперы ВСУ заминировали плюшевую игрушку с детонатором, однако российские специалисты смогли вовремя обнаружить и обезвредить взрывное устройство, предотвратив жертвы.

Кроме того, офицер ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы.


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Офицер ВСУ сдался российским бойцам из-за нехватки солдат в его роте
МО РФ: командир роты ВСУ сдался в плен в ДНР вместе с бойцами
05 сентября 2024, 00:20

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно заявлению ведомства, украинский офицер принял решение о сдаче из-за критической нехватки личного состава в его подразделении. Российский боец с позывным Виктор рассказал, что у командира роты остались только восемь человек после того, как основную часть его подразделения распределили по другим бригадам.

«Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — пояснил Виктор.
Ранее другой военнослужащий ВСУ, Владимир Кислый, также попавший в плен, рассказал, что его подразделение было оставлено на поле боя без командного состава. По его словам, рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета, а командиры сразу же сбежали, оставив подчиненных без поддержки.

Эти случаи произошли на фоне сообщений о неожиданных маневрах российской армии в Курской области, где военные группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе, застигнув украинских солдат врасплох.

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В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
05 сентября 2024, 00:02

Фото: istock/anutr tosirikul

В Киеве и девяти областях Украины прозвучала воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в столице, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Согласно информации ресурса, тревога началась в период с 20:53 до 23:29 по московскому времени. Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги на Украине стали ежедневным явлением, иногда охватывая всю территорию страны.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.

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«Половина погибших»: офицер ВСУ пожаловался на удары России
Офицер ВСУ Сазонов: группы военных становятся мишенью России
04 сентября 2024, 23:55

Фото: Минобороны РФ

Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
По его словам, российские удары по скоплениям украинских военнослужащих наносятся с такой точностью и частотой, что даже небольшие группы становятся мишенью.

«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — сказал он.
Сазонов также отметил, что недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить». По его словам, в результате атаки половина группы была ранена, а остальные погибли.

Министерство обороны России в среду сообщило, что подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, при этом потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.

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На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Журналист Чей Боуз: Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными под Сумами
04 сентября 2024, 21:51

Ради авантюры под Курском глава киевского режима Владимир Зеленский принес в жертву насильно мобилизованных украинцев, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях. Таким образом публицист среагировал на ракетный удар ВС РФ по боевикам ВСУ и их технике вблизи украинских Сум.
«Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы», — гласит пост Боуза.
Он отметил, что при сегодняшнем ударе Россия ликвидировала 20 единиц техники ВСУ, а также 80 украинских военных.

«Все это невидимо для западных СМИ», — резюмировал Боуз.

Как сообщалось ранее, в приграничном Глухове Сумской области объявили эвакуацию.

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Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова
Глава сумской ОВА Артюх заявил об эвакуации из Глухова
04 сентября 2024, 21:33

Фото: istockphoto/Vladyslav Babenko

Эвакуация объявлена в приграничном Глухове Сумской области Украины. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.
«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сказал чиновник.

Ранее один из медработников Украины рассказал о происходящем в Полтаве в первые минуты после удара ВС РФ по учебному центру боевиков ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим не предпринимает шагов к переговорам, хотя периодически заявляет о возможности диалога с Москвой.

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Медработник с Украины рассказал про первые минуты после удара ВС РФ по Полтаве
«Страна»: Медработник с Украины Ткачев связал потери ВСУ с неготовностью врачей
04 сентября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский медработник Игорь Ткачев рассказал о плохой подготовке прибывших к учебному центру ВСУ в Полтаве врачей, передает украинское издание «Страна.ua».
Ткачев подчеркнул, что медики тряслись, кричали и не знали, что необходимо предпринимать, а их процесс был неорганизованным. В частности, при них даже не было аптечек, уточнил мужчина.

Он резюмировал, что приехавшие на место медработники, похоже, убили больше людей, нежели можно было спасти.

Удар по Полтаве был нанесен в минувший вторник, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.

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#сво
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Запад оказался шокирован наступлением ВС РФ на Покровск
Офицер Дэвис: ВС РФ наступают в направлении Покровска с шокирующей скоростью
04 сентября 2024, 20:26

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) со скоростью, которая шокирует многих на Западе, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на трансляции ютуб-канала Deep Dive. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.
«Россия также наращивает свое продвижение на востоке со скоростью, которая шокирует многих на Западе», — пояснил он.
Офицер добавил, что наступление российских войск в ближайшее время может еще сильнее ускориться по мере того, как сыпется оборона ВСУ. Сам Красноармейск он назвал самым важным городом восточного фронта из-за того, что на нем завязано множество логистических цепочек.
«Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него», — заключил Дэвис.
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#красноармейск
#всу
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В освобождённой от ВСУ Карловке нашли флаги Саудовской Аравии
04 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Ayman Hussain

В освобожденной российскими бойцами Карловке были найдены флаги Саудовской Аравии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на командира роты из легендарного батальона «Сомали» с позывным «Литвин».
«Не исключено, что на стороне ВСУ могут воевать наемники из Саудовской Аравии. Известно много случаев, когда боевики из этой страны сражались как в рядах ИГИЛ*, так и в рядах Аль-Каиды*, в том числе, в Сирии, и во времена чеченских конфликтов», — говорится в сообщении.

Однако авторы канала отмечают, что никакие наемники не смогли помешать российским бойцам из «Сомали» и других подразделений 51-й армии ВС РФ освободить Карловку от ВСУ. Теперь флаги Саудовской Аравии стали трофеями военных ВС РФ.

Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии.

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*запрещенная в России террористическая организация
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