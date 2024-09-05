Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородский Богун-Городок пострадал мужчина

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В Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.Также Гладков сообщил, что в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома.
«В летней кухне пробита кровля и повреждены стены. Также выбито окно в хозпостройке и посечён забор», — пояснил губернатор.Гладков добавил, что информация о последствиях атак ВСУ еще уточняются.
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