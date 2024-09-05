Российский военный после ранения обезвредил 18 мин

Фото: istock/Dmitry Belyaev
Младший сержант российской армии Андрей Казанок обезвредил 18 мин различных типов после того, как был ранен в ходе выполнения задания. Об этом сообщило Министерство обороны России, передают «Известия».
Казанок входил в состав инженерно-разведывательного дозора. Во время выполнения задачи его группа подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего сержант получил ранение. Несмотря на это, он сумел оказать себе первую помощь и продолжить разминирование.
Благодаря его действиям район был очищен от взрывных устройств, что позволило российским войскам беспрепятственно выполнить свои задачи без потерь среди личного состава и техники.
Ранее сообщалось о другом инциденте, когда саперы ВСУ заминировали плюшевую игрушку с детонатором, однако российские специалисты смогли вовремя обнаружить и обезвредить взрывное устройство, предотвратив жертвы.
Кроме того, офицер ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы.
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Благодаря его действиям район был очищен от взрывных устройств, что позволило российским войскам беспрепятственно выполнить свои задачи без потерь среди личного состава и техники.
Ранее сообщалось о другом инциденте, когда саперы ВСУ заминировали плюшевую игрушку с детонатором, однако российские специалисты смогли вовремя обнаружить и обезвредить взрывное устройство, предотвратив жертвы.
Кроме того, офицер ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы.
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Елена Перлова