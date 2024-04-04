Экс-депутат ЕП Мамыкин: День рождения НАТО — грустный праздник

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Журналист, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин назвал очень грустным праздником дату основания НАТО.
Так он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о предвоенном состоянии Европы сейчас.
Мамыкин подчеркнул, что в этом вопросе верит словам российского президента Владимира Путина о том, что в преддверии новой войны мир не находится.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение о том, что НАТО будет агрессивно отстаивать свои интересы на севере, в том числе в Арктике.
Также Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.
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«День рождения НАТО — очень грустный праздник, так как, оглядываясь на годы назад, альянс не может похвалиться какими-либо серьёзными успехами. А поскольку НАТО существует тогда, когда есть не только риторика, но и экономика войны, министру обороны Великобритании не остаётся ничего, кроме как сказать, что мы в преддверии третьей мировой войны», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение о том, что НАТО будет агрессивно отстаивать свои интересы на севере, в том числе в Арктике.
«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, нужно проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — прокомментировал в беседе с RT Грушко.
Также Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.
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Мелисса Тимофеева