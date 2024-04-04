Названа основная причина создания НАТО

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.
«Создание НАТО стало результатом того испуга, который охватил западные элиты в связи с растущим авторитетом, мощью, привлекательностью СССР, который практически в одиночку вытащил на себе тяготы Второй мировой войны и обеспечил победу сил добра над силами зла», — пояснил в беседе с RT Грушко.
Кроме того, он отметил слишком большое количество пафоса вокруг даты создания альянса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа при теракте в «Крокусе».
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