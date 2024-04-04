Кулеба сообщил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО

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НАТО разрабатывает следующий шаг к вступлению Украины в Альянс. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что 4 апреля состоялась встреча глав МИД стран НАТО, в результате которой было принято решение разработать следующий шаг к вступлению Украины в блок.
Кулеба отметил, что Киев будет ждать результатов этой работы.
Также министр добавил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса должны поставлять Украине оружие на добровольной основе, а не на обязательной.
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Кулеба отметил, что Киев будет ждать результатов этой работы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса должны поставлять Украине оружие на добровольной основе, а не на обязательной.
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Анастасия Чинкова