Избившим депутата ГД мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство

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Следственный комитет России предъявил троим участникам избиения депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя обвинение в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время под следствием находятся 19-летние граждане Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый из Самары.
В суд были направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи осмотрели метро происшествия, опросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей произошедшего. По местам проживания фигурантов дела прошли обыски. В скором времени Следственный комитет проверит законность пребывания мигрантов на территории России.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело из хулиганства, в покушение на убийство.
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В суд были направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи осмотрели метро происшествия, опросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей произошедшего. По местам проживания фигурантов дела прошли обыски. В скором времени Следственный комитет проверит законность пребывания мигрантов на территории России.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело из хулиганства, в покушение на убийство.
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Анастасия Чинкова