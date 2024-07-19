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Избившим депутата ГД мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство

19 июля 2024, 20:20
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет России предъявил троим участникам избиения депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя обвинение в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время под следствием находятся 19-летние граждане Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый из Самары.

В суд были направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следователи осмотрели метро происшествия, опросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей произошедшего. По местам проживания фигурантов дела прошли обыски. В скором времени Следственный комитет проверит законность пребывания мигрантов на территории России.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело из хулиганства, в покушение на убийство.

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#госдума
Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
19 июля 2024, 20:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной рады и ультраправую политическую деятельницу Ирину Фарион. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По сообщениям местных СМИ, женщина получила огнестрельное ранение виска. В настоящее время она находится в критическом состоянии.

На данный момент информация о стрелке отсутствует.

Фарион известна своими русофобскими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Самаре группа мигрантов избила депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. По словам парламентария, он хотел остановить мужчин, которые избивали людей, однако сам был избит. Данный инцидент рассматривается как покушение на убийство.

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В Москве мигранты до смерти забили пенсионера за обман со сдачей квартиры

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#верховная рада
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В Москве мигранты до смерти забили пенсионера за обман со сдачей квартиры
19 июля 2024, 20:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Следователи СУ СК РФ по Москве раскрыли убийство, совершённое в 2019 году.
Отмечается, что пять лет назад в доме на улице Маршала Катукова был до смерти забил пенсионер, личность которого установить не удалось. Подозреваемыми были трое уроженцев Средней Азии. Однако вскоре после совершения убийства они были этапированы на родину, где задержать их не представлялось возможным.

Недавно они вернулись в Россию, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По словам одного из задержанных, гражданина Узбекистана, пожилой мужчина предложил сдать мигрантам квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. Он попросил предоплату, и мужчины отдали деньги. Затем они отправились в дом, чтобы осмотреть квартиру, но в подъезд попасть не смогли, поскольку пенсионер не знал кода домофона. Мужчины разозлились из-за такой заминки и забили его до смерти.

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#смерть
#пенсионер
#ск рф
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Задержанный на Украине мэр показал следы побоев в зале суда
Задержанный мэр Белгорода-Днестровского показал побои
19 июля 2024, 19:43

Фото: IStock/globalmoments

Задержанный мэр украинского города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан показал следы побоев. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
На опубликованном источником видео заметны телесные повреждения на запястьях, где возможно заламывали руки правоохранители. Граждан также получал удары в левою часть груди в районе сердца и по лицу, о чем свидетельствуют многочисленные гематомы. Утверждается, что эти побои могли быт нанесены уже после задержания.

Граждана днем 19 июля арестовали в его же кабинете сотрудники полиции. О причинах инцидента ничего неизвестно.

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#суд
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В Москве 10 человек набросились на бизнесмена из-за шаурмы
Экс-гендиректора World Class Бабанова избили из-за шаурмы
19 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/globalmoments

Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избила толпа из-за шаурмы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бабанов вместе с женой и племянником заехал перекусить в кафе «Мама Silva» на Пятницком шоссе в Москве. Они заказали шаурму, которую делали около 30 минут. Бизнесмена возмутило такое длительное ожидание, поэтому он сделал замечание. После этого, по его словам, на него набросились десять мужчин. Жена и племянник поспешили разнять мужчин.

Бизнесмен получил сотрясение мозга и перелом ребра, ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов, которые он ставил в Швейцарии.

Бабанов написал заявление в полицию. От госпитализации бизнесмен отказался.

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#избиение
#кафе
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«Ъ»: возбуждено уголовное дело из-за некачественных подшипников на военных Ил-76
19 июля 2024, 19:09

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, которая выявила ряд нарушений при исполнении гособоронзаказа. Согласно информации следствия, работники организации в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные детали, которые не соответствовали требованиям.

Подшипники неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами вместе с поддельной документацией о том, что они якобы приняты военным представительством Министерства обороны. В результате использования фальшивых подшипников произошла поломка 5 самолетов Ил-76МД-90А, а военному ведомству и обороноспособности страны был причинен серьезный ущерб.

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В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве участника СВО
МВД: подозреваемый по делу об убийстве ветерана СВО задержан
19 июля 2024, 18:54

Фото: IStock/tiero

Силовики нашли и задержали мужчину, который скрылся после нападения на участника спецоперации на Украине у одного из заведений в Армавире. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанным оказался Альберт Пилосян. Он признался в нападении с ножом на участника СВО близ одного кафе в Армамире. Орудие преступление злоумышленник сбросил неподалеку.

Подробности задержания и иные обстоятельства инцидента не разглашаются. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».

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#мужчина
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Бойца СВО нашли на вокзале без денег и документов
Депутат Иванов: боец СВО остался в Екатеринбурге без документов и денег
19 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/Apriori1

В Екатеринбурге местные жители заметили на вокзале участника СВО, оставшегося в чужом городе без документов, денег и телефона. На этот инцидент обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что екатеринбургские журналисты обратились к нему с просьбой о помощи военному. Мужчина родился в Благовещенске и отправился в зону СВО по контракту. Он прослужил год на краснолиманском направлении, после чего получил ранение и был отправлен в госпиталь в Екатеринбурге. Там врачи поставили ему негодность к несению службы и отправили домой.

Однако на вокзале военного ограбили. Удалось спасти лишь пакет с документами из госпиталя, а вот другие документы, деньги и мобильный телефон были украдены.

Позднее выяснилось, что сумку не крали – военный просто потерял её, при этом непонятно, при каких обстоятельствах. Полицейские нашли пропажу и вернули хозяину.

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#вокзал
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«Не надо трогать СВО»: кубанец извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
На Кубани мужчина извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
19 июля 2024, 17:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

В станице Елизаветинской Краснодарского края работы на дороге стали причиной конфликта водителя и местной жительницы. Об это сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина серьезно оскорбил свою оппонентку с упоминанием Донбасса. Та в ответ потребовала не поднимать тему специальной военной операции.

«Наши ребята помогают в красных зонах, а вы…», — сказала женщина.

Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором водитель извинился за свои грубые слова. Он признал, что «дискредитировал ВС РФ и жителей Донбасса».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Татарская свадьба закончилась резней и изнасилованием: как молодой жених расправился с новой семьей
Резня в Татарстане: как едва сыграв свадьбу, жених расправился с невестой и ее сестрой
19 июля 2024, 17:16

Фото: iStock/ruslan117

Татарское село Мелекес потрясла страшная новость: через два дня после свадьбы молодую семью нашли мертвой. Убита также была двоюродная сестра вышедшей замуж девушки. О том, что произошло на самом деле и в чем виноват 25-летний новоиспеченный супруг расскажет редакция «Радио 1».

Семейная пара из Татарстана: что известно


Будущие супруги Алсу и Тимур были знакомы с детства. Они жили в соседних селах, воспитывались в благополучных семьях. В 2017 году парень отправился в армию, а возлюбленная терпеливо его ждала. В 2021-м году Тимур сделал девушке предложение руки и сердца, после чего пара совершила никах (в исламском семейном праве – это брак, заключаемый между мужчиной и женщиной – прим.ред.).

Родственники и знакомые семьи говорили, что молодожены очень любили друг друга и создавали впечатление счастливых людей.


Свадьба в Татарстане закончилась резней


На свадебном торжестве гуляли практически всем селом. К вечеру 22 января, когда все гости разошлись, в доме остались только три человека: молодожены и двоюродная сестра Алсу – 18-летняя Сабрина. То, что произошло после, до сих пор остаётся загадкой. Утром следователи обнаружили зверски истерзанное тело молодой девушки, ее сестры, а в 10 км от села была найдена машина Тимура, внутри которой находилось его тело.

Правоохранители попытались восстановить картину произошедшего в тот роковой вечер.


Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Хронология кровавых событий в Татарстане


После того как молодожены остались наедине, между ними разразился скандал, в ходе которого разъяренный мужчина схватил нож и нанес несколько десятков ударов по телу возлюбленной. На крики девушки прибежала ее сестра, с которой Тимур также расправился, однако использовал для этого ножницы. Затем парень забрал из сейфа два ружья и выбежал из дома. Последние события были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

После Тимур отправился в Набережные Челны к знакомой массажистке.

Женщину не смутил поздний визит мужчины, и она приняла его. Между ними позже разгорелся конфликт из-за оплаты услуг. Деньги, перечисленные Тимуром, якобы не поступили ей насчет. Тогда мужчина ударил женщину, а после того, как она потеряла сознание, изнасиловал ее.

Затем Тимур свел счеты с жизнью. По одной из версий, мужчина мог совершить зверские убийства в состоянии алкогольного опьянения или под запрещенными веществами.


Что о семье говорят близкие


Новость о случившемся шокировала всех жителей села. Родственники и знакомые погибших не могли поверить в то, что молодой супруг мог расправиться со соей любимой девушкой и ее сестрой.

«Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», – недоумевают сельчане.

Однако нашлись те, кто не разделил положительного мнения о молодой семье. Один из соседей рассказал журналистам, что Тимур свою девушку избивал и молодые постоянно ссорились.

«У меня и дочка сказала сразу, что замуж (Алсу – прим. ред) вышла за дебила!» — рассказал возмущенный мужчина.

Следствие исключило убийство девушек третьими лицами


После возбуждения уголовного дела появились слухи о том, что девушку и ее сестру могли убить неизвестные, а Тимур взял машину, чтобы догнать злоумышленников. Однако СК Татарстана эту информацию опроверг. В настоящее время расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.

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