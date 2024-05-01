Экс-депутат Рады Олейник рассказал о причинах акции СБУ в центре Киева

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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, зачем Служба безопасности Украины (СБУ) провела в центре Киева операцию из арсенала контрразведки. По его мнению, это стало своеобразной акцией по устрашению элит.
По словам бывшего политика, такой ход понадобился киевским властям в преддверии паники среди населения, вызванной неудачами Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий. В разговоре с телеграм-каналом «Абзац» Олейник указал, что в центральном районе Киева, где СБУ проводило операцию, проживают исключительно представители элит.
Он предложил рассматривать все подобные меры в совокупности. Например, Олейник обратил внимание на то, что сейчас появилось множество блокпостов в крупных и мелких городах и населённых пунктах Украины. Причём дежурят там не только сотрудники полиции и СБУ, но и представители военкоматов, подчеркнул бывший депутат.
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«Поэтому киевский режим пытается удержать ситуацию в руках, запугивая граждан», считает экс-депутат.
Он предложил рассматривать все подобные меры в совокупности. Например, Олейник обратил внимание на то, что сейчас появилось множество блокпостов в крупных и мелких городах и населённых пунктах Украины. Причём дежурят там не только сотрудники полиции и СБУ, но и представители военкоматов, подчеркнул бывший депутат.
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Александр Бойцов