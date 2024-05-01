СБУ обвинила митрополита УПЦ Запорожского Луку в разжигании религиозной ненависти

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в разжигании религиозной ненависти православному митрополиту из Запорожья, митрополиту Луке, пишет Telegram-канал Readovka.
Украинские спецслужбы произвели обыски в его доме. Митрополиту предъявляют обвинение в том, что он обличал раскольников, которые противостояли Церкви, захватывая храмы и нападая на священнослужителей и верующих. Подчеркивается, что власти Киева не только не пресекают действия Православной Церкви Украины (ПЦУ), нарушающие законы, но и поощряют их.
СБУ считает, что деятельность митрополита Луки является провокацией к религиозной вражде и подрывом безопасности Украины в пользу «агрессора». В результате его обвинили в нарушении безопасности страны. В конце 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины уже вводил санкции против этого священника.
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Артем Кузьмин