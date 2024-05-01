РВ: СБУ ищет диверсантов в центре Киева

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Сотрудники СБУ ищут диверсантов в центре Киева, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Идёт поиск диверсантов в районе Михайловской и Софийской площадей», — уточняется в сообщении Telegram-канала.
Уточняется, что сотрудники Службы безопасности Украины проверяют автомобили, документы и отдельные помещения. В розыскных мероприятиях также участвуют правоохранители и сотрудники Госохраны.
Напомним, ранее британское издание The Economist провело интервью с жителями Одессы, которые сообщили, что живут в постоянном страхе из-за жестоких действий украинских военкомов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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