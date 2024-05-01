СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки

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Сотрудники СБУ пришли с обыском к митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке, об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах.
«Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру — Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье», — уточняется в сообщении издания.
Уточняется, что митрополита подозревают в поддержке специальной военной операции на Украине.
Напомним, гонения на представителей канонической УПЦ на Украине приобрели массовый характер после начала СВО. Мировое сообщество ни разу не выступило с осуждением захвата православных храмов и гонения на священнослужителей.
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Евгения Парфентьева