Экс-депутат Рады Царев: Буданов* готовится стать президентом Украины

Кирилл Буданов
У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Об этом РИА Новости сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
По его словам, у Буданова* есть не только поддержка и связи, но и средства на избирательную кампанию, что представляет большую угрозу для Владимира Зеленского. Царев также оценил политические амбиции Буданова* и указал на его высокие рейтинги по данным социологических опросов на Украине.
Бывший депутат добавил, что начальник ГУР поддерживает хорошие отношения с руководителями правящей партии «Слуга народа», в особенности, с главой фракции в Раде Давидом Арахамией.
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