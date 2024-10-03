Буданов* обвинил Запад в поставке составляющих для ракет в Россию

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Запад продолжает поставлять России комплектующие для ракет и дронов. Его цитирует Liga.net.
«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — заявил Буданов*.
Он пояснил, что составляющие для ракет и дронов попадают в Россию через третьи страны, которые беспрепятственно продают их российской стороне.
Ранее Буданов* сообщал, что серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Элина Позднякова